غدًا.. الحكم على مقاول ومالك شركة بتهمة تقديم رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب، غدا السبت، حكمها على مقاول ومالك شركة «النور» للتوريدات، لاتهامهما بتقديم رشوة لقوة نقطة شرطة المنطقة الصناعية التابعة لقسم شرطة القطامية؛ لعدم تحرير محضر لهما بتهمة الشروع في سرقة مواد حجرية.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بسام صالح إسماعيل محمد، 31 سنة، مقاول، وحسن فايز حسن سالم حميدة، 34 سنة، مالك شركة النور للتوريدات العمومية، بعرض رشوة على موظفين عموميين للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتهم بأن عرضا على النقيب محمود فتحى أمين عبدالمجيد، رئيس نقطة شرطة المنطقة الصناعية التابعة لقسم شرطة القطامية، وعريف شرطة أحمد حمدى إبراهيم جاد الله، ومندوب شرطة عبدالحافظ صبحى السيد بقسم شرطة القطامية مبلغ 24 ألفا و600 جنيه من مبلغ الرشوة مقابل عدم تحرير محضر بشأن واقعة الشروع فى سرقة مواد حجرية ورمال وضبط معدة ثقيلة لودر ومستقليها والمملوكة للمتهم الثانى لكن الموظفين العموميين لم يقبلوا الرشوة منهما.

