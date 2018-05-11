«صناعة النواب»: مرفق المترو كان مفقودًا لولا زيادة الأسعار

أشاد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الزيادة التي أقرتها وزارة النقل مؤخرًا على أسعار تذاكر المترو، مشيرًا إلى أن مرفق المترو لاحقته خسائر متراكمة تقدر بـ615 مليون جنيه، قائلًا إن الزيادات جاءت لتغطية تكاليف المرفق وحمايته من الوصول إلى فقدانه مثلما حدث من إهمال في السكك الحديدية التي أصبحت مأساة.



وأوضح «سمير» لـ«الدستور»، أن الزيادات التي أقرت من المقرر أن تغطي تكاليف أجور ومرتبات العاملين وصيانة القطارات وشراء الخطوط الجديدة وإجراء الصيانة اللازمة للمرفق وتغطية تكلفة النظافة والحفاظ على أمان المحطات.



وشدد على أن تحريك أسعار تذاكر المترو كان واجبا وقرارا اضطراريا، مؤكدًا أن وزارة النقل راعت البعد الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالطلبة وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال عدم رفع أسعار تذاكر المترو عليهم.



واستطرد: «الزيادة جاءت حتمية وبالرغم منها فلازال المترو من أرخص أسعار وسائل النقل فى مصر»، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت بأن التكلفة الحقيقية للنقل داخل هذا المرفق تزيد على 40 قرشا للكيلو متر، لافتًا إلى أن الزيادة جاءت مدروسة بشكل جيد وليست عشوائيًة.

