القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
مصر
الجمعة 11/مايو/2018 - 08:02 م

وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره العماني سبل التعاون الثنائي

المهندس خالد عبدالعزيز
المهندس خالد عبدالعزيز
أ ش أ
dostor.org/2166241

استعرض المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال اجتماعه بمقر مكتبه في الوزارة، مساء اليوم الجمعة، مع الشيخ سعد بن محمد سعيد المرضوف، وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول مناقشة أبرز البرامج والأنشطة العربية المشتركة المقرر مناقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا بحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان في مجالي الشباب والرياضة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق كذلك إلى مجموعة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية المقترح تنفيذها في الفترة المقبلة، ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018-2019".

تجدر الإشارة إلى أن المهندس خالد عبدالعزيز سيعلن خلال حفل كبير مقرر إقامته بقاعة "المنارة" بمركز المؤتمرات الدولي في التجمع الخامس، مساء بعد غد الأحد، فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وسط حضور وزراء الشباب والرياضة العرب ومجموعة من الوزراء والمسئولين.

كان الوزير العماني قد وصل القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر عقدهما بمقر جامعة الدول العربية على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

موضوعات متعلقة

قضايا إقليمية وتعزيز العلاقات فى أول قمة بين «السيسى» و«قابوس»

وزير الشباب يتوجه إلى الكويت

مصر تتسلم من الكويت مفتاح تنظيم «القاهرة عاصمة الشباب العربي»

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ 3 أيام

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 5 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ اسبوع

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ أقل من شهر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

ضبط مديرة «مفوضية الحقوق والحريات» بتهمة التعدى على موظفى بنك

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

«ترامب» يهنئ مهاتير محمد لتعيينه رئيسًا لوزراء ماليزيا

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

كشكول

غادة على: لم الشمل "تجارة القاهرة" يعبر عن "اللمة والعيلة"

«أرسم للسلام».. كرنفال عربي لتنشيط السياحة الفنية في دهب

تعرف على نظام التعليم الجديد لـ"أولى ثانوي" × 16 معلومة

"التعليم" : 116 ألف طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية في قطاع الإسكندرية

غدا.. ٥٨٢ لجنة تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة في أول امتحاناتهم

الأمصار

تفاصيل إطلاق نار في مدرسة ثانوية بأمريكا

وزير لبناني سابق: نحضر للطعن بنتائج الإنتخابات بسببب التزوير

بالصور.. مقتل ستة إرهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين العراقية

في مباراة اعتزال الكابيتانو.. صلاح محسن يهدي الفوز للأهلي على أياكس

مصر تعلق رحلات جوية وبحرية جراء عاصفة ترابية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads