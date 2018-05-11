وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره العماني سبل التعاون الثنائي

استعرض المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال اجتماعه بمقر مكتبه في الوزارة، مساء اليوم الجمعة، مع الشيخ سعد بن محمد سعيد المرضوف، وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.



وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول مناقشة أبرز البرامج والأنشطة العربية المشتركة المقرر مناقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا بحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان في مجالي الشباب والرياضة.



وأضاف البيان أن اللقاء تطرق كذلك إلى مجموعة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية المقترح تنفيذها في الفترة المقبلة، ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018-2019".



تجدر الإشارة إلى أن المهندس خالد عبدالعزيز سيعلن خلال حفل كبير مقرر إقامته بقاعة "المنارة" بمركز المؤتمرات الدولي في التجمع الخامس، مساء بعد غد الأحد، فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وسط حضور وزراء الشباب والرياضة العرب ومجموعة من الوزراء والمسئولين.



كان الوزير العماني قد وصل القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر عقدهما بمقر جامعة الدول العربية على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.