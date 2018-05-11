«عائلة باسكوال دوارت».. رواية مُنعت لإباحيتها وفاز صاحبها بـ«نوبل»

منعت رواية «عائلة باسكوال دوارت» من النشر في إسبانيا عام 1942 لإباحيتها، وكتب بعض النقاد الإسبان أنها ليست من الرواية في شيء، لأنها تستخدم لغة العامة وترد بها ألفاظ لا تذكر في أي تجمع محترم، وبعد أن نشر "ثيلا" الرواية تقدم بها إلى أكثر من جائزة، فمثلا تقدم بروايته عام 1943 للحصول على الجائزة القومية للأدب في إسبانيا، فردتها له لجنة المحكمين دون أن تتكلف عناء قراءتها.



الأغرب من هذا أن ثيلا لم يحصل على أرفع جائزة تمنح لكتاب وأدباء إسبانيا وأمريكا اللاتينية، ممن يكتبون باللغة الإسبانية وهي جائزة ميجيل دي سرفانتس صاحب القصة الشهيرة "دون كيشوت".



وفي عام 1984 حصل ثيلا على الجائزة القومية للادب، وعلى جائزة أمير استورياس، وهو لقب ولي العهد دون فيليب عام 1987، وهما جائزتان محليتان، وأصبحت عائلة باسكوار دوارتي أكثر روايات الأدب الإسباني مبيعا وشهرة بعد رائعة دون كيشوت.