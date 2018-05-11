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الجمعة 11/مايو/2018 - 07:54 م

رئيس الرقابة الإدارية: نعتمد على المنهجية العلمية لمكافحة الفساد

محمد عرفان
محمد عرفان
أ ش أ
dostor.org/2166237

عقد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على رأس وفد مصري رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقاءً مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارة الوفد المصري إلى مدينة نيويورك الأمريكية بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان تكثيف التعاون المستقبلي بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الفني للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي في مجال الوقاية من الفساد، كما تم بحث دعم عدد من المشروعات مثل تنمية سيناء والصعيد والصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية في إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022.

وأكد عرفان أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على تطوير نظام العمل بها واعتمادها على المنهجية العلمية لإيجاد الآليات والوسائل التي تحد من الفساد وتعظم دور الميكنة وقواعد البيانات في تعاملات الدولة مع المواطنين، والاتجاه لإنشاء كيانات جديدة على أسس متطورة تحقق طفرة في تقديم الخدمات للمواطنين في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الإصلاحات الواسعة في مصر وتحسين مستوى المؤسسات الحكومية، موضحًا أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

من جانبها، قالت أمينة محمد إن انتخاب الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية يعد دليلًا على النجاح الذي حققه برنامج مصر الاقتصادي والاجتماعي، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالًا رائدًا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة في القارة الأفريقية، حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

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