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الجمعة 11/مايو/2018 - 07:53 م

التحقيق مع أمل فتحي بطلة فيديو سب الدولة

التحقيق مع أمل فتحي
نجلاء رفاعي
dostor.org/2166236

بدأت نيابة المعادى، التحقيق مع المتهمة أمل فتحي، بطلة فيديو سب مصر والتحريض على أعمال العنف، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضبطت أجهزة الأمن، بطلة فيديو سب مصر والتحريض على أعمال العنف، تنفيذا لقرار النيابة العامة بمحل إقامتها بالمعادي.

وكان المسئولون بأحد البنوك تقدموا ببلاغ ضد أمل فتحي التي تعمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات «كيان حقوقى غير شرعى» ويتولى زوجها محمد لطفى منصب المدير التنفيذي لها.

وأصدرت نيابة المعادى قرارا بضبطها وإحضارها بالمحضر رقم 7991 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المعادي بتهمة بث مقطعي فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

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