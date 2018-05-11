قضايا المثلية الجنسية تقتحم «كان».. والجمهور يغادر العروض

شهد ثالث أيام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ71، عرض فيلم «رفيقي» للمخرجة الكينية وانوري كاهيو، الذي يناقش قضية المثلية الجنسية.



وغادر الجمهور والنقاد قاعة العرض قبل نهاية الفيلم بسبب المشاهد الصادمة، في مشهد لم يعتد عليه «كان».



وناقش فيلم المخرج كريستوف اونريه المشارك في المسابقة الرسمية المثلية الذكورية، بطولة فينسينت لاكوست، وتدور أحداثه حول مؤلف يرتبط بعلاقة مع أكثر من شاب، في حين ناقش فيلم المخرجة الكينية كاهيو المثلية النسائية، وتدور أحداثه عن علاقة تنشأ بين فتاتين ما ترتب عليه غضب المجتمع الكيني المتحفظ.