استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه بعد دهس حافلة إسرائيلية له

استشهد المواطن الفلسطيني، هاني فايز العداربة (23 عاما)، من بلدة بيت أولا غرب محافظة الخليل، متأثرا بجروح كان أصيب بها بعد أن دهسته حافلة إسرائيلية شمال الخليل قبل أيام.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الارتباط المدني الفلسطيني باستشهاد الشاب العداربة، الذي كان أصيب بجروح خطيرة بعد أن دهسته حافلة إسرائيلية قبل أيام، قرب مدخل الخليل الشمالي، على طريق رقم 35 الاستيطاني الرابط بشارع رقم 60 ومعبر ترقوميا، حيث نقل على إثرها لمستشفي إسرائيلي لاستكمال العلاج.