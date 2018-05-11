أكبر شركتين لشحن الحاويات تراجعان عملياتهما في إيران

قالت أكبر مجموعتين لشحن الحاويات في العالم «ميرسك لاين» و«إم. إس. سي»، إنهما تراجعان عملياتهما في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعلانها إعادة فرض عقوبات على طهران.



وأضافت مجموعة «إم. إس. سي» التي مقرها سويسرا في بيان، اليوم الجمعة، أنها تراجع خدماتها وعملياتها وعلاقات العمل لترى ما إذا كان أي منها سيتأثر، وستتقيد بالجدول الزمني الذي تحدده الحكومة الأمريكية.



وقال مصدر بقطاع الشحن البحري إن «إم. إس. سي» توقفت بالفعل عن تلقي حجوزات لبعض الشحنات التي ستتأثر ببرنامج العقوبات.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، هذا الأسبوع، عن فرض عقوبات على البيع المباشر أو غير المباشر والتوريد والنقل من وإلى إيران للجرافيت والمعادن الخام ونصف المصنعة مثل الألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للعمليات الصناعية المتكاملة.