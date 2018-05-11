«أسياد العالم».. الفراعنة يحكمون دوريات أوروبا وآسيا

تُوج نجوم منتخب مصر، محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزى، وعمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليونانى، وحسين الشحات، نجم العين الإماراتى، بثلاث جوائز فردية ‏جديدة زينوا بها موسمًا كرويًا تاريخيًا للكرة المصرية.‏

ونال «المو» جائزة العام بفريقه ليفربول، وحصد الشحات جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى فى اختيارات الجمهور، بينما جاء وردة كأفضل محترف بالدورى ‏اليونانى.‏

ماذا قدم هؤلاء النجوم؟ وماذا ينتظرهم من تحديات للحفاظ على النجاحات الكبيرة؟.. هذه وغيرها من التساؤلات تجيب عنها «الدستور».‏







ملك الريدز..كيف أخضع محمد صلاح نجمى السليساو وقائد الأسود؟





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لم يحظ تتويج محمد صلاح بجائزة لاعب العام فى ليفربول بصدى كبير بأوساط الجماهير المصرية، التى رأت أن فوزه بجائزة أفضل لاعبى البريميرليج يجعل الجائزة المقدمة من قلعة «الريدز» أمرًا ‏منطقيًا، وهى كذلك بالفعل، لكن هناك حقائق غائبة يجب أن نضعها فى اعتباراتنا. ‏

أولى الحقائق التى تجعل لهذه الجائزة قيمة كبيرة، أن تفوق صلاح جاء على حساب نجوم يعيشون أفضل فتراتهم وأسماء كبيرة تُعد أعمدة رئيسية فى منتخباتها، فالتفوق على لاعبين بحجم فيرمينو، ‏وكوتينيو، اللذين تتعدى قيمتهما التسويقة مجتمعين ٣٥٠ مليون جنيه إسترلينى إنجاز كبير لا ينبغى الاستهانة به. ‏

كما أن التفوق على ساديو مانى، نجم منتخب السنغال، الذى كان قبل يناير الماضى، وقبل وصول صلاح إلى ليفربول، اللاعب الإفريقى الأبرز، وربما كان الأكثر تألقًا وقربًا من جائزة أفضل لاعب ‏إفريقى قبل أن يتوهج الفرعون فى الأشهر الأخيرة ويقضى عليه.‏

كما أن صلاح نجح فى تسخير خدمات كل هؤلاء النجوم للتخديم عليه، فرغم تمرد مانى فى البدايات وظهوره بشكل أنانى، إلا أن تركيز وجهد صلاح الكبيرين أسهما فى تحويله للاعب الأكثر فاعلية أمام ‏المرمى، وسكونه بقلوب جماهير الريدز حول مانى إلى مُطيع وقبل مع فيرمينو دور الرجل الثانى الذى أصبح كل مُناه أن يسهم فى خدمة صلاح بصورة جيدة. ‏

كل هذه الأمور تقول لك إن تتويج صلاح بالجائزة إنجاز كبير يجب ألا يُستهان به، أما عدم الشعور بكونه عملًا ضخمًا، فهذا يجعلنا نقول إن صلاح رفع سقف طموحنا إلى السماء لدرجة أننا نستهين ‏برؤية النجوم تحت أقدامنا. ‏

صلاح أثبت فى تجربتى روما وليفربول، قدرة جبارة على ترويض النجوم الكبار وإخضاعهم لحكمه، حدث ذلك مع القيصر توتى عندما خطف منه كل الآهات فى العاصمة الإيطالية، وكان إنجازه ‏الكبير الذى لم نشعر به أنه جعل الجمهور الإنجليزى لا يشعر بخروج كوتينيو من ليفربول، رغم أنه يتمرد منذ ٣ سنوات لأجل الرحيل، وعندما غادر إلى برشلونة لم يشعر بأثره أحد، فقط لأن صلاح قدم ‏الإعجاز الفردى.‏

ساعد صلاح فى تحقيق تفوقه الأخير تركيزه الشديد منذ البداية، ورغبته فى عدم الوقوع بنفس الأخطاء التى أفشلت تجربته الأولى فى البريميرليج مع تشيلسى، وتطوره السريع على يد مدربه يورجن ‏كلوب.‏

الأهم من كل ذلك أنه صب كل جهد وتركيزه فى الفاعلية أمام المرمى، فهى مفتاح الثقة واعتلاء سلالم المجد، خلاف لاعبين أمثال مانى وفيرمينو بذلا مجهودات كبيرة بعيدًا عن مناطق الخصم، وفعلا ‏كل شىء عبر الأطراف، لكن إهدارهما الفرص السهلة أمام المرمى تكرر كثيرًا، لذلك ركل صلاح مبكرًا منافسيه بأهداف، وجعل مدربه يغير طريقته بما يخدم عليه. ‏







برنس اليونان ‏...رهان كوبر ينجح: عمرو وردة أقوى من العقبات







فى الصيف الماضى حاصرته اتهامات بالتحرش بزوجة أحد زملائه فى فريق فيرينسى البرتغالى، غادر على إثرها الفريق قبل أن يُكمل عدة أيام هناك. ‏

مع منتخب مصر يجد انتقادات كبيرة، ويطالب كثيرون باستبعاده، ويسخرون من رقة مظهره، حيث الشعر الطويل الناعم، والملامح الطفولية التى ترتسم على وجهه، ويقول أكثرهم: «الراجل ده مينفعش ‏لاعب كورة».‏

ومع كل تحدٍ وأزمة يعود وردة ليرد داخل المستطيل الأخضر بقوة، ويُجبر الجميع على الانحناء له تقديرًا واحترامًا، هكذا فعل عندما لجأ هيكتور كوبر إليه فى بطولة أمم إفريقيا الماضية فى أكثر من ‏مركز بالملعب، وتأكد أمس الأول حينما قهر كل ما كُتب عنه مطلع الموسم الجارى فى البرتغال، عندما توج كأفضل لاعب محترف بالدورى اليونانى.‏

عكس عمرو وردة فى تتويجه بهذه الجائزة جانبًا مهمًا، وهو قوة شخصيته التى دائمًا ما تكون بقدر التحديات، وتستطيع التغلب على الصعوبات، فكان من اليسير على هذا اللاعب أن يعود من البرتغال إلى ‏الأهلى أو الزمالك أو دورى خليجى يتقاضى فيه ضعف ما يتقاضاه مرات، لكنه منذ رحل إلى أوروبا بدا مصرًا على أن يكون لامعًا فى أى مكان يذهب إليه.‏

قدم عمرو وردة هذا الموسم مباريات رائعة مع فريقه الجديد، حيث سجل ١١ هدفًا وصنع ٧ أهداف أخرى، وأسهم هذا التألق فى تلقيه عروضًا من أندية القمة فى اليونان وتركيا وبعض العروض من ‏الدورى الهولندى، وقد تكون كأس العالم المقبلة محطة لارتقائه فى دورى أكبر.‏

الجميل فى تتويج وردة أنه أقل اللاعبين المحترفين حصولًا على الدعم الجماهيرى، وأكثرهم نيلًا للنقد والسخرية، لكنه أثبت صحة رهان كوبر الذى رأى ما لم يره المشجعون العاديون.‏

يؤمن كوبر بأن وردة لاعب تكتيكى من طراز رفيع، يمتلك مرونة رائعة، يُجيد اللعب على الطرف بمركز الجناح وفى مركز رأس الحربة وحتى فى عمق الملعب، فهو لاعب صاحب مجهودات عالية ‏وقوة بدنية كبيرة رغم ضعف بنيانه الجسمانى، كما يبدو للمشجعين من الوهلة الأولى.‏

توج وردة، وينتظره مزيد من الجوائز لطالما تفوق وسط مشكلات وأزمات كبيرة، فماذا لو توافرت له سبل الراحة والدعم؟.‏









أمير الخليج...الاحترافية تنقل حسين الشحات إلى محطة الكبار ‏





قبل يناير الماضى تمرد حسين الشحات وقدم كل الفروض من أجل الرحيل إلى القلعة الحمراء لتحقيق حلم حياته باللعب للأهلى.‏

مارس «الشحات» كل طقوس المراهقة الصبيانية، ارتدى تيشيرت الأهلى وجلس به فى المدرجات، سخر من الزمالك عبر السوشيال ميديا، ورفض عرض الأبيض مرات كثيرة، لكنه عندما رحل إلى ‏الإمارات فى الشتاء شهدت حياته تحولًا كبيرًا من لاعب هاوٍ تحكمه عاطفة المدرج، إلى محترف ينتظره مشوار طويل وجهد كبير. ‏

عندما أدرك نجم مصر المقاصة المعار للفريق الإماراتى أن رحيله إلى العين ليس مجرد محطة للعودة إلى قلعة الجزيرة، تشكلت ملامح شخصية جديدة، وارتسمت أهدافه، كان على رأسها ضرورة ‏التألق وخطف أنظار الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، وقد كان. ‏

أسهم تركيزه الشديد فى تحقيق شىء لاسمه، وسعيه نحو الدخول فى حسابات جهاز الفراعنة فى تألقه، وأن يتحول إلى أهم العناصر الفعالة بالفريق الإماراتى، فصنع ١٣ هدفًا فى ١٦ مباراة وهو رقم ‏قياسى لم يسبق للاعب بالدورى الإماراتى تحقيقه فى هذه الفترة الوجيزة، كما أنه سجل ٨ أهداف أخرى.‏

أسهمت أهداف الشحات الرائعة، التى خطفت أنظار الجميع بالإمارات فى منح الفريق لقبى الدورى والكأس، وتوج اللاعب الشاب بأول لقبين فى تاريخه، ليضع اسمه بين الكبار مبكرًا، ولم يكتف بهذا ‏الانتصار فحسب، بل رفع قيمته التسويقية من ١٥ مليون جنيه التى طلبتها إدارته من الأهلى إلى ما يقرب ٦ ملايين دولار، وهى قيمة العرض الصينى الذى قُدم للاعب مؤخرًا.‏

نعم استخسر عدلى القيعى فى «الشحات» الذى لم يتوان فى تنفيذ كل ما طُلب منه للتقارب من الأهلى ١٥ مليونًا، وقال إن سعره لا يفوق السبعة ملايين، فأيقن الشحات أن مكانه ليس بين هؤلاء، وأن ‏قيمته تفوق ما يتحدثون عنه بكثير، وأصبحت أهدافه مقتصرة على الوصول إلى عرض أوروبى قوى أو الاستمرارية فى الخليج بمقابل مادى قد يصل لأربعة وخمسة أضعاف ما يتقاضاه فى هذه الآونة. ‏

خلاصة القول إن التجربة القصيرة للشحات، علمته أن يكون محترفًا، خيرًا وأبقى من الخضوع لأوامر من يعتقدون بأن مفاتيح الجنة بحوزتهم وحدهم.‏

تنتظر الشحات تحديات كبيرة متمثلة فى رغبة فريقه المقاصة تحقيق أكبر عائد مادى من وراء بيعه، وهذا ربما يعيقه عن الانتقال إلى دورى أوروبى مقارنة بالعروض الضخمة القادمة من الصين ‏والخليج، لكن الأمر المؤكد أن بقاءه فى الخليج اذا لم يتمكن من الرحيل إلى أوروبا على طريقة محمد عبدالشافى ومحمود كهربا ستعود عليه بأكبر المنافع، حيث التجرد من الضغوط الجماهيرية والإعلامية ‏التى تحاصر لاعبى الأهلى والزمالك، وهنا تعلو فرص التطور والتألق.‏



