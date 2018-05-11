«الدستور» تخوض تجربة فحص العمالة ‏المسافرة إلى الكويت بالنظام الحديث

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:37 م

dostor.org/2166219



بين الزحام والنصب والبلطجة، تتلخص أحوال العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل بدولة الكويت الشقيقة، مع تطبيق نظام إجراءات السفر الجديد، الذى يقضى بحمل ‏المسافر بطاقة ائتمانية وحسابًا بالدولار، ودراية فوق الممتازة بالحاسب الآلى، من أجل تسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى لطباعة ورقتى الكشف الطبى والتحليل. ‏

نظام الفحص الإلكترونى الجديد دفع مئات العمال الذين افترشوا شوارع العاصمة، إلى التقدم بعدة شكاوى إلى مجلس النواب، ووزارة القوى العاملة، بعد اضطرارهم لدفع مبالغ ‏كبيرة إلى سماسرة ومراكز غير معتمدة، انتهت بالنصب عليهم، فتوجهوا ببلاغات لقسم شرطة الدقى.‏

هذا بالإضافة إلى سماح النظام الجديد بالكشف فى ١٦ مستشفى جديدة، بتوزيع عشوائى، وهذا ما شجع «عبدالصبور»، أحد المسافرين إلى الكويت، لرشوة أحد الموظفين ‏للتغاضى عن مرض الربو، لكن محاولته فشلت بعد علمه بإجراء كشف مماثل فور وصوله دولة الكويت، ما يهدد بترحيله إلى مصر وفق القانون، علاوة على معاناة ‏المسافرين فى تسلم الأوراق من كل الجهات بأنفسهم، ما يضطرهم لخوض ٤ رحلات للقاهرة لتسلمها.‏

‏«الدستور» خاضت رحلة الفحص الطبى للسفر للكويت، رفقة أحد المسافرين، وكانت البداية من مركز الفحص الطبى المعتمد الذى كان يعمل وحيدًا فى فحص العمالة، إلى ‏جانب اثنين من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة الكويتية.







نظام الفحص القديم



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تبدأ الرحلة بدخول المسافر مقر فحص العمالة، الكائن بمنطقة الدقى، للتأكد من استكمال جميع أوراقه المطلوبة، ثم بإعطائه رقمًا ليجلس تحت مظلة بها كافتيريا، ويقف بها أحد ممثلى خدمة العملاء يرد ‏على استفسارات المسافرين، بمعاملة «فايف ستارز»، على حد قول العمال.‏

أما الخطوة الثانية فهى التأكد من سلامة أوراق الدخول للكويت، واستيفاؤها جميع الموافقات هناك، عن طريق خط مفتوح بين المركز المعتمد والجهات الرسمية الحكومية لعدم السماح بتزوير أى تأشيرة، ‏حتى لا يقع العامل فريسة للنصابين، وهو ما لم يحدث فى النظام الجديد، فلا وجود لأى خط اتصال بين الجهات الحكومية الكويتية ومراكز السماسرة أو سائقى التاكسى، الذين تحولت مهنتهم إلى تخليص ‏أوراق الفحص الطبى.‏

أما الخطوة الثالثة، فهى التوجه إلى معامل وزارة الصحة للتحليل، والمستشفى لإجراء كل فحوصات الكشف الطبى الذى يشمل كل أعضاء الجسد، دون استثناء، ليسلم المسافر أوراقه ويعود بعد ١٧ يومًا ‏لتسلم التأشيرة من الحجر الصحى بالدقى، دون أى عوائق.‏

بديل هذا النظام الجديد هو النصب من السماسرة وسائقى التاكسى، الذين يقابلك أحدهم فور وصولك محيط الشركة القديم، قائلًا: «مسافر يا أستاذ، تعالى أخلصلك أوراقك»، هذا فضلًا عن افتراش مئات ‏العمال للأرصفة، بينما يبحث آخرون وسط الزحام عمن سرقوهم، أو حصلوا منهم على أموال مقابل تسجيل وهمى، حول أحد كافيهات الإنترنت فى منطقة جاردن سيتى.‏

أولى هذه الحالات كان محمد على، ٤٠ عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، الذى قال: «حرام عليكم، كفاية تعذيب فينا بقى، ده إحنا غلابة»، محمد الذى قرر الهجرة تاركًا زوجته و٣ أطفال ووالدته ‏المسنة بحثًا عن لقمة عيش شريفة، لم يجد من يسهل له أمره للعيش فى وطنه، أو حتى الهجرة منه، فمكث غير راضٍ أكثر من ٥ ساعات فى طوابير الفحص، فضلًا عن مثلها فى معامل وزارة الصحة، ‏حيث احتشد مئات المسافرين لتسلم أوراق التحليل، وفق النظام الجديد.‏

لكن، رغم ذلك، أزمته كانت أقل ضررًا مما حدث مع شوقى غنيم، الذى تقدم ببلاغ فى قسم شرطة الدقى، بعدما خدعه أحد السماسرة وأعطى له أوراق كشف غير معتمدة، قائلًا: «أنا سجلتلك خلاص ‏على الإنترنت، وروح اكشف بقى»، ليفاجأ بأنه أحد ضحايا السماسرة، الذى نصب عليه بعد دفعه ٣ آلاف جنيه، وأعطاه شهادة وهمية. ‏

نظام الفحص القديم