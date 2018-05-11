القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
مصر
الجمعة 11/مايو/2018 - 07:37 م

«الدستور» تخوض تجربة فحص العمالة ‏المسافرة إلى الكويت بالنظام الحديث

نظام الفحص الجديد
نظام الفحص الجديد
dostor.org/2166219


بين الزحام والنصب والبلطجة، تتلخص أحوال العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل بدولة الكويت الشقيقة، مع تطبيق نظام إجراءات السفر الجديد، الذى يقضى بحمل ‏المسافر بطاقة ائتمانية وحسابًا بالدولار، ودراية فوق الممتازة بالحاسب الآلى، من أجل تسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى لطباعة ورقتى الكشف الطبى والتحليل. ‏
نظام الفحص الإلكترونى الجديد دفع مئات العمال الذين افترشوا شوارع العاصمة، إلى التقدم بعدة شكاوى إلى مجلس النواب، ووزارة القوى العاملة، بعد اضطرارهم لدفع مبالغ ‏كبيرة إلى سماسرة ومراكز غير معتمدة، انتهت بالنصب عليهم، فتوجهوا ببلاغات لقسم شرطة الدقى.‏
هذا بالإضافة إلى سماح النظام الجديد بالكشف فى ١٦ مستشفى جديدة، بتوزيع عشوائى، وهذا ما شجع «عبدالصبور»، أحد المسافرين إلى الكويت، لرشوة أحد الموظفين ‏للتغاضى عن مرض الربو، لكن محاولته فشلت بعد علمه بإجراء كشف مماثل فور وصوله دولة الكويت، ما يهدد بترحيله إلى مصر وفق القانون، علاوة على معاناة ‏المسافرين فى تسلم الأوراق من كل الجهات بأنفسهم، ما يضطرهم لخوض ٤ رحلات للقاهرة لتسلمها.‏
‏«الدستور» خاضت رحلة الفحص الطبى للسفر للكويت، رفقة أحد المسافرين، وكانت البداية من مركز الفحص الطبى المعتمد الذى كان يعمل وحيدًا فى فحص العمالة، إلى ‏جانب اثنين من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة الكويتية.


نظام الفحص القديم
نظام الفحص القديم


محمد أبوحامد: سأتقدم بطلب إحاطة لوزيرى القوى العاملة والخارجية للبحث عن ‏حل للأزمة

تبدأ الرحلة بدخول المسافر مقر فحص العمالة، الكائن بمنطقة الدقى، للتأكد من استكمال جميع أوراقه المطلوبة، ثم بإعطائه رقمًا ليجلس تحت مظلة بها كافتيريا، ويقف بها أحد ممثلى خدمة العملاء يرد ‏على استفسارات المسافرين، بمعاملة «فايف ستارز»، على حد قول العمال.‏
أما الخطوة الثانية فهى التأكد من سلامة أوراق الدخول للكويت، واستيفاؤها جميع الموافقات هناك، عن طريق خط مفتوح بين المركز المعتمد والجهات الرسمية الحكومية لعدم السماح بتزوير أى تأشيرة، ‏حتى لا يقع العامل فريسة للنصابين، وهو ما لم يحدث فى النظام الجديد، فلا وجود لأى خط اتصال بين الجهات الحكومية الكويتية ومراكز السماسرة أو سائقى التاكسى، الذين تحولت مهنتهم إلى تخليص ‏أوراق الفحص الطبى.‏
أما الخطوة الثالثة، فهى التوجه إلى معامل وزارة الصحة للتحليل، والمستشفى لإجراء كل فحوصات الكشف الطبى الذى يشمل كل أعضاء الجسد، دون استثناء، ليسلم المسافر أوراقه ويعود بعد ١٧ يومًا ‏لتسلم التأشيرة من الحجر الصحى بالدقى، دون أى عوائق.‏
بديل هذا النظام الجديد هو النصب من السماسرة وسائقى التاكسى، الذين يقابلك أحدهم فور وصولك محيط الشركة القديم، قائلًا: «مسافر يا أستاذ، تعالى أخلصلك أوراقك»، هذا فضلًا عن افتراش مئات ‏العمال للأرصفة، بينما يبحث آخرون وسط الزحام عمن سرقوهم، أو حصلوا منهم على أموال مقابل تسجيل وهمى، حول أحد كافيهات الإنترنت فى منطقة جاردن سيتى.‏
أولى هذه الحالات كان محمد على، ٤٠ عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، الذى قال: «حرام عليكم، كفاية تعذيب فينا بقى، ده إحنا غلابة»، محمد الذى قرر الهجرة تاركًا زوجته و٣ أطفال ووالدته ‏المسنة بحثًا عن لقمة عيش شريفة، لم يجد من يسهل له أمره للعيش فى وطنه، أو حتى الهجرة منه، فمكث غير راضٍ أكثر من ٥ ساعات فى طوابير الفحص، فضلًا عن مثلها فى معامل وزارة الصحة، ‏حيث احتشد مئات المسافرين لتسلم أوراق التحليل، وفق النظام الجديد.‏
لكن، رغم ذلك، أزمته كانت أقل ضررًا مما حدث مع شوقى غنيم، الذى تقدم ببلاغ فى قسم شرطة الدقى، بعدما خدعه أحد السماسرة وأعطى له أوراق كشف غير معتمدة، قائلًا: «أنا سجلتلك خلاص ‏على الإنترنت، وروح اكشف بقى»، ليفاجأ بأنه أحد ضحايا السماسرة، الذى نصب عليه بعد دفعه ٣ آلاف جنيه، وأعطاه شهادة وهمية. ‏

نظام الفحص القديم
نظام الفحص القديم

المفاجأة وفق «غنيم»، أنه لم يكن الضحية الوحيدة، فالمحاضر توالت على أقسام الشرطة خلال الأسبوع الأخير، والتى تراوحت بين أعمال نصب وبلطجة وسرقة وتزوير، موضحًا أن النظام الجديد يتيح ‏التلاعب بتأشيرات الدخول والكشوفات والتحاليل الطبية بسهولة. ‏
أما ريهام سليم، فاشتكت من سوء المعاملة، مؤكدة أنها كانت رفقة زوجها، خلال إنهاء إجراءات سفره منذ عام، ولم تعانِ مثل الآن، فالنظام الجديد فتح الباب أمام السماسرة للتلاعب بأحلام البسطاء ‏والحالمين، هذا فضلًا عن إهدار كرامتهم، قائلة: «مرميين فى الشارع بالساعات وبيتنصب علينا، فين مجلس النواب وفين وزير القوى العاملة مِن اللى بيحصل ده»، مستغيثة بالسفير سامح شكرى، وزير ‏الخارجية المصرى.‏
المدير المسئول للشركة المعتمدة القديمة، أحمد عبدالحكيم الشيمى، أكد أنه يمتلك فريق عمل كاملًا ومدربًا، كما وضع نظامًا سلسًا، لتسهيل مهمة إجراءات الفحص الطبى حتى تسليم الأوراق.‏
وأوضح «الشيمى» فى تصريح، لـ«الدستور»: أن الشركة قائمة على تقديم خدمات إجراء الكشف الطبى منذ ٢٠١٠، بعقد مع وزارة الصحة الكويتية، وهناك تنسيق عالٍ ومستمر بين وزارتى الصحة ‏المصرية والكويتية وسفارة الكويت بالقاهرة والشركة، للوصول لنظام قوى يمنع سفر أى عامل مصاب بأى أمراض، أو تأشيرة دخول مزورة أو غير مستوفاة الأشكال القانونية، حفاظًا على دولة الكويت ‏الشقيقة وعلى العامل المصرى أيضًا.‏
وقالت الدكتورة وفاء العتيبى، مدير الفحص الطبى الكويتى بالشركة، إن أى تجاوز أو خلل فى منظومة الفحص الطبى، يأتى سلبًا على الأمن الصحى بالكويت، موضحة «لو شخص تم دخوله إلى دولة ‏الكويت وهو يحمل أمراضًا سارية أو معدية سوف يمثل ذلك خطرًا على أمننا الصحى، الذى يعد خطًا أحمر، والشركة تعمل جاهدة على التطوير من عملها، وفق أحدث النظم، لضمان استمرار نجاح ‏المنظومة مع توفير سبل الراحة للمسافرين».‏
من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيرى القوى العاملة والخارجية، لإيجاد حل للأزمة بالشكل الذى يحافظ على حقوق المسافرين والأمن الصحى ‏للكويت، مؤكدًا: «انتهى عهد إهانة المصريين فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى».‏
فى سياق متصل، طالب النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب، بتيسير إجراءات فحص المسافرين للعمل بالكويت، والعودة للنظام القديم الذى كان يعتمد على مركز ومستشفيات معتمدة، تُنهى ‏الإجراءات بشكل سلسل ومنظم ومريح.‏
وتساءل «داغر»: «كيف يسجل العامل البسيط بياناته على موقع إلكترونى، وهل يمتلك هذا العامل حسابًا بنكيًا بالدولار أو بطاقة بنكية؟»، ودعا عضو مجلس النواب وزير القوى العاملة للبت فى الأمر ‏سريعًا، وإنهاء الأزمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين المصريين المسافرين للعمل بالكويت.‏
أما الدكتور منصور صرخوه، رئيس المكتب الصحى الكويتى بالقاهرة، فقال: إن قرار النظام الجديد صدر عن وزارتى الصحة والخارجية الكويتية، وليس من المكتب الصحى الكويتى بالقاهرة، ‏والتسجيل يتم عن طريق الموقع الإلكترونى.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ 3 أيام

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 5 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ اسبوع

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ أقل من شهر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

ضبط مديرة «مفوضية الحقوق والحريات» بتهمة التعدى على موظفى بنك

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

«ترامب» يهنئ مهاتير محمد لتعيينه رئيسًا لوزراء ماليزيا

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

كشكول

غادة على: لم الشمل "تجارة القاهرة" يعبر عن "اللمة والعيلة"

«أرسم للسلام».. كرنفال عربي لتنشيط السياحة الفنية في دهب

تعرف على نظام التعليم الجديد لـ"أولى ثانوي" × 16 معلومة

"التعليم" : 116 ألف طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية في قطاع الإسكندرية

غدا.. ٥٨٢ لجنة تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة في أول امتحاناتهم

الأمصار

تفاصيل إطلاق نار في مدرسة ثانوية بأمريكا

وزير لبناني سابق: نحضر للطعن بنتائج الإنتخابات بسببب التزوير

بالصور.. مقتل ستة إرهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين العراقية

في مباراة اعتزال الكابيتانو.. صلاح محسن يهدي الفوز للأهلي على أياكس

مصر تعلق رحلات جوية وبحرية جراء عاصفة ترابية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads