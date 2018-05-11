‏قيادات شركة «المترو»: الخط الأول في «حالة حرجة».. ‏والعجز ‪%‬94‏



أكد المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار التذاكر تهدف لتغطية الخسائر التى تحققها الشركة نتيجة زيادة مصاريف التشغيل، وفى ‏الوقت نفسه راعت البعد الاجتماعى.‏

وقال «فضالى»، فى تصريح، إن تعريفة التذاكر كانت لا تفى باحتياجات الشركة من حيث مصروفات الصيانة والعمرات والتطوير، مشيرًا إلى أن الاستمرار بهذا الوضع كان سيؤدى إلى ارتفاع ‏كبير فى معدل الأعطال وسوء الخدمة المقدمة للجمهور وعدم إمكانية تطوير الخطوط، خاصة الخط الأول الذى أصبح فى مرحلة حرجة لتقادم أنظمته وهو الخط الرئيسى والمحورى للخطوط الثلاثة.‏

وأضاف أنه تم توقيع عقود خلال العام المالى ٢٠١٧ – ٢٠١٨ ولم يتم فتح اعتمادات مالية لها بعد بسبب العجز الذى بلغ فى العامين الماليين ٢٠١٦- ٢٠١٧ و٢٠١٧-٢٠١٨ نسبة ٩٤٪، مشددا على أن ‏الزيادة راعت البعد الاجتماعى وعدم المساس باشتراكات الطلبة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.‏

من جهته، ذكر المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الوضع المالى الحالى للشركة هو أن الإيرادات تبلغ ١.٢ مليار جنيه، فى ‏حين أن المصروفات تبلغ ٥.٦ مليار جنيه تشمل ١.٨ مليار جنيه مصروفات تشغيل وصيانة بسيطة و٣.٨ مليار جنيه مصروفات التطوير والعمرات.‏

وقال «صبرة»، إن الأنظمة بخطوط المترو خاصة الخط الأول تحتاج إلى تطوير، الأمر الذى يتطلب تمويلًا، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تقدم دعمًا للتطوير والعمرات ولكنه أصبح غير كافٍ، لذلك فكرت ‏الشركة فى موارد أخرى.‏

وأكد أن الزيادة الجديدة راعت البعد الاجتماعى، موضحًا أن الكيلومتر الواحد تكلفته على الشركة بالنسبة للراكب الواحد ٤٠.٤ قرش، أى أن سعر المنطقة الأولى (٩ محطات) يبلغ ٣ جنيهات و٩٠ قرشًا، ‏بينما يحصل عليها المواطن بسعر ٣ جنيهات، وسعر تكلفة المنطقة الثانية (١٦ محطة) يبلغ ٧ جنيهات و٥٠ قرشًا يحصل عليها المواطن بسعر ٥ جنيهات، وسعر تكلفة المنطقة الثالثة يبلغ ١٦ جنيهًا و٥٠ ‏قرشًا يحصل عليها المواطن بسعر ٧ جنيهات.‏

وأشار إلى أن هذه الزيادة موجهة للمواطنين الذين يستخدمون المترو بشكل غير يومى، لأن من يستخدم المترو بشكل يومى الأفضل له عمل اشتراك ربع سنوى، إذ يبلغ سعر تذكرة المنطقة الأولى فى ‏الاشتراك جنيهين بدلًا من ٣ جنيهات، وفى المنطقة الثانية ٢ جنيه و٥٠ قرشًا بدلًا من ٥ جنيهات، وفى المنطقة الثالثة ٣ جنيهات و٩٠ قرشًا بدلًا من ٧ جنيهات.‏

من جانبه، قال أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة عملت على تعظيم الإيرادات التجارية (خارج التذاكر) عن طريق التوسع فى عقود الإعلانات والانتفاع بقطع الأراضى ‏والساحات المملوكة للمترو، وتم بالفعل تحسين الإيرادات التجارية من ٧٦.٥ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦ إلى ١٠١.٨ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٦ – ٢٠١٧، بالإضافة إلى الدعم ‏الحكومى لاشتراكات الطلبة بمبلغ ٧٦ مليون جنيه. وأوضح أن الإيرادات التجارية تشمل حق الانتفاع (إعلانات - إيجارات) وبيع الخردة والغرامات وبيع كراسات الشروط للمناقصات.‏



