الجيش اليمني يواصل تقدمه في الساحل الغربي

واصلت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تقدمها في مختلف جبهات الساحل الغربي اليمني، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية.



وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية "الدنين" في مديرية حيس، مواصلة تقدمها باتجاه منطقة حيمة التحيتا، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل القيادي في الميليشيات الحوثية المدعو محمد عبدالرحمن الشهاري وثمانية من مرافقيه، مؤكدًا أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيات المؤدية إلى مديريتي الجراحي وزبيد.



وأضاف المصدر أن "التقدم الذي حققه الجيش الوطني في حيس أحدث انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، التي لاذت بالفرار أمام ضربات الجيش".