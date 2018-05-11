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محافظات
الجمعة 11/مايو/2018 - 07:25 م

اختتام أعمال القوافل التعليمية لطلاب الثانوية بشمال سيناء

اختتام أعمال القوافل
أ ش أ
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اختتمت القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء عملها، اليوم الجمعة، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لطلاب الثانوية العامة في المحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة - في تصريح اليوم - إن القوافل واصلت عملها على مدار الأسابيع الماضية بواقع 3 أيام أسبوعيا، مشيرة إلى أنها ضمت نخبة من خبراء البرامج التعليمية ومؤلفي الكتب المدرسية.

وأضافت أنه تم تنظيم 4 قوافل منها قافلتان لطلاب العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء في العريش، وقافلتان أخريتان لطلاب بئر العبد ورمانة.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالكريم الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن هذه القوافل شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على مدار الأسابيع، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة ومجلسي مدينتي العريش وبئر العبد في توفير سيارات لنقل الطلاب من أماكن إقاماتهم إلى مقر القوافل والعودة مرة أخرى بعد الانتهاء.

وأشاد الشاعر بتعاون المحافظة ومديرية الشباب والرياضة ورؤساء المدن ومديري إدارات الشباب والإدارات التعليمية والمدارس الثانوية والمعلمين ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين لدعم القوافل وتيسير مهمتها، وكذا تيسير انتظام الطلاب في القوافل التعليمية.

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