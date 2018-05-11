القوات العراقية تعثر على مخزن أسلحة جنوب الموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، العثور على مخزن يحتوى على أسلحة وقنابل جنوب الموصل.



وقال المتحدث باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية "إنه وفق معلومات استخبارية عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 على مخزن للعتاد في منطقة الشورة جنوب الموصل"، مشيرا إلى أنه تم العثور على 59 قنبلة هاون، وتعمل القوات الهندسية على تفجيرها موقعيا.



في السياق، عثرت قوات الأمن العراقية على "مضافة" بداخلها خطوط اتصال وأسلحة وعتاد غربي الأنبار.