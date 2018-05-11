منها «المحاكمة».. روايات نُشرت بعد وفاة مؤلفيها
تعتزم دار الكرمة، نشر آخر روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي ستصدر قريبا، وكان الراحل قد انتهى من روايته قبل وفاته بشهرين وسلمها للدار التي سبق أن أصدرت له رواية "ممر الفئران"، لكن أحمد خالد توفيق ليس الوحيد الذي ستنشر له رواية بعد وفاته، فقد سبقه الكثيرون من الأدباء المصريين والعالميين، وقد نشرت رواياتهم بعد وفاتهم سواء من ذويهم أو أصدقائهم.
وتستعرض «الدستور» تقريرا بأهم الروايات التي نُشرت بعد وفاة أصحابها:
ـ المحاكمة لـ"فرانتس كافكا":
وفي عام 1962 قام المخرج أورسون ويلز بتحول الرواية إلى فيلم سينمائي بطولة أنطوني بيركنز (بدور جوزف ك.) ورومي شنايدر.
ـ البحث عن الزمن المفقود لـ"مارسيل بروست":
عام 1909 بدأ مارسيل بروست بكتابة روايته البحث عن الزمن المفقود، وضمت 7 أجزاء موزعة على 4300 صفحه وتحتوي على مليون ونصف المليون كلمة وعدد شخصيات الرواية 2000 شخصية، وبسبب هذه الرواية وصف غراهام غرين بروست بأنه "أعظم مؤلف في القرن العشرين"، أما سومرست موم فقد وصف الرواية بأنها "أعظم عمل خيالي" رغم أن بروست مات دون أن يتمكن من إنجاز النسخة النهائية من الرواية وتركها على شكل مسودات راجعها أخوه روبرت ونشرها بعد وفاته.
ـ نزهة المشتاق في حدائق الأوراق لـ"خيري عبدالجواد":
خرجت رواية الكاتب الكبير خيري عبدالجواد "نزهة المشتاق في حدائق الأوراق" إلى النور بعد وفاته، تقع الرواية في 220 صفحة وصدرت عن دار العين للنشر والتوزيع.
ـ خواجة يني لـ"محمد صادق دياب":
رواية للكاتب السعودي الراحل محمد صادق دياب بعنوان "خواجة يني" بعد وفاة صاحبها بخمس سنوات، وكان الروائي السعودي قد توفي إثر مرض السرطان في عام 2011 وله العديد من المؤلفات القصصية والتاريخية والاجتماعية منها "المفردات العامية بمدينة جدة" و"امرأة وفنجان قهوة" و"جدة التاريخ والحياة الاجتماعية" و"ساعة الحائط تدق مرتين" (مجموعة قصصية) و"الأمثال العامية في الحجاز" و"مقام حجاز".