رئيس الوزراء اللبناني: العيش المشترك أكبر ضمانة لمنع الفتنة

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري إن لبنان سيتجاوز مرحلة التصعيد الإقليمي والدولي لفتح صفحة جديدة تضعه على خريطة الاستقرار والتقدم والبناء، مؤكدا أن العيش المشترك أكبر ضمانة في يدنا لنمنع دخول الفتنة.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم، في "مهرجان النصر"، الذي أقيم في "بيت الوسط" بوسط بيروت بحضور نواب "تيار المستقبل" الحاليين والمنتخبين، وحشود كبيرة من مناصري التيار في بيروت وكافة المناطق.



وأشار إلى أن تيار المستقبل مازال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، مازال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان، وقال: "يجب أن تتأكدوا أن سعد الحريري مستمر في الخط الأمامي لحماية لبنان، ومستمر في الدفاع عن حقوق كل المجموعات التي حمت قرار تيار المستقبل في الانتخابات".