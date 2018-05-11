اطلاق اسم شهيد شرطة على مدرسة في بني سويف

قدم بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى ببنى سويف، مذكرة للمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بشأن اطلاق اسم الشهيد البطل الرائد مصطفى علي حمدون على مدرسة الواسطى الابتدائية بنات، تلبية لمطلب أسرة الشهيد.



وقال النويشى، في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتى تخليدًا لذكراه ودور الشهيد البطولي وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية للدفاع عن أمن واستقرار البلاد.



وأكد عضو مجلس النواب أن محافظ بني سويف كلف المجالس واللجان والمتابعة، بإنهاء الإجراءات المطلوبة لإطلاق الاسم.