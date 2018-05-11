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سياسي
الجمعة 11/مايو/2018 - 07:10 م

محمد فؤاد: مصر الدولة الوحيدة التي لا تطبق الاستضافة

الدكتور محمد فؤاد،
الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب
dostor.org/2166199

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مصر الدولة الوحيدة التى لا تطبق الاستضافة رغم أنها تخدم المرأة غير الحاضن وكذلك الجدة والعمة والخالة، إلى جانب تأثيرها الإيجابى الكبير على نفسية الطفل.

وأكد فؤاد، فى بيان، أن هناك أمهات تحرم من رؤية أطفالها إذا كانت غير حاضنة، لأن القانون الحالى لا ينص على الاستضافة، فإذا رفعت الأم غير الحاضن قضية تطالب بالاستضافة يحكم لها بالرؤية لمدة 3 ساعات فقط، إضافة إلى حرمان الجدة من الرؤية أيضًا ويرفض طلب الاستضافة وهو ما يعد ظلما كبيرا يقع على كاهل المرأة ويمنعها من الزواج مرة أخرى حرصا منها على الحفاظ على أبنائها ومنع سقوط الحضانة.

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