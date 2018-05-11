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سياسي
الجمعة 11/مايو/2018 - 07:07 م

أمين سر «خطة النواب»: 32 مليارًا مديونيات «الوطنية للإعلام»

النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى
كريمة أبوزيد ‏
dostor.org/2166196

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، إن هناك مخالفات ارتكبتها وزارة المالية فى بنود الموازنة العامة الجديدة للدولة، وصلت ‏قيمتها إلى ٤٠٠ مليار جنيه.‏
وكشف، فى حواره مع «الدستور»، أن الهيئة الوطنية للإعلام مديونة بـ٣٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المستشارين المنتدبين للهيئات الاقتصادية يشكلون ٨٠٪ من ‏خسائر تلك المؤسسات.‏

‏■ كيف ترى الموازنة العامة الجديدة للدولة؟
‏- الموازنة بها تجاوزات ارتكبتها وزارة المالية، كان يجب عليها الرجوع إلى مجلس النواب خلال صياغة تفاصيلها، وتبلغ تلك التجاوزات نحو ٢٨٥ مليارًا فى المصروفات والتكاليف، إلى جانب ‏‏١٠٥ مليارات أخرى فى بنود الصرف، بإجمالى نحو ٤٠٠ مليار.‏
‏■ ما قيمة الخسائر داخل الهيئات الاقتصادية؟ ‏
‏- هناك بعض التجاوزات داخل الهيئات الاقتصادية، من بينها اعتماد حساباتها الختامية دون الرجوع إلى مجالس إداراتها، أو إلى مجلس النواب.‏
ولدينا ٣ هيئات اقتصادية خاسرة، وتسبب أعباء كبيرة على الهيئات الاقتصادية الأخرى، وكذلك على الموازنة العامة للدولة، هى السكك الحديدية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة السلع التموينية.‏
لذا، يجب فصل الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة، حتى لا تتحمل تلك الموازنة الخسارة، وأن تستغل كل هيئة مواردها لتحقيق أرباح.‏
وبلغت مديونية هيئة السكك الحديدية ٤٧ مليار جنيه، وتتسبب فى خسائر بنحو ٥ مليارات سنويًا، فى حين أنها لا تستغل الأصول الثابتة بها التى تتجاوز المليارات، ولديها إمكانية تحقيق أرباح من ‏الإعلانات، ولديها مخزون سلعى كبير، ولدى الهيئة الوطنية للإعلام مديونية بنحو ٣٢ مليار جنيه، وخسائر بلغت ٤ ملايين.‏
‏■ هل يمثل ذلك عبئًا على الموازنة؟ ‏
‏- بالطبع، فقطاع الأمن داخل ماسبيرو، يصل عدد العاملين به لنحو ٤ آلاف فرد، وهناك ٦٠ إذاعة و٢٣ قناة تليفزيونية، فى حين أن هناك دولًا مثل فرنسا لديها قناتان فضائيتان فقط.‏
وعند تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام من أجل علاج تلك الأزمات، شكلت الأخيرة لجنة لحل المشاكل من داخل «ماسبيرو» نفسه، رغم أنه كان عليها اللجوء إلى متخصصين من خارج القطاع، ‏لتحقيق عوامل الحيادية.‏
كما أن عدد المستشارين الذين تم انتدابهم لـ«الوطنية للإعلام»، والسكك الحديدية، يشكلون ٨٠٪ من خسائر تلك الهيئات، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية داخل الموازنة العامة للدولة، وعلى ‏الحكومة أن تعالج تلك الأزمة.‏
‏■ وماذا عن هيئة الأوقاف؟
‏- هناك أشخاص داخل الهيئة يتقاضى كل واحد فيهم أكثر من ٥٠ ألف جنيه، فى حين أن الحد الأقصى يصل إلى ٤٢ ألفًا، وأطالب هيئة الأوقاف بسد عجز الموازنة، لأنها تمتلك أملاكًا وأصولًا ‏ثابتة تسد ديون مصر جميعها، ولم تستفد البلاد منها.‏
‏■ ما أبرز أزمات الموازنة العامة للدولة؟
‏- هناك مشكلة كبيرة تواجه الموازنة، تتمثل فى أن فائدة الدين تجاوزت مبالغ كبيرة، وتسبب عبئًا على الدولة.‏
‏■ وماذا عن موازنات القطاعات الخدمية؟
‏- نحن ملتزمون داخل «الخطة والموازنة» بالاستحقاق الدستورى الذى نص عليه الدستور للتعليم والصحة، وستتم زيادة مخصصات التعليم بمبلغ ٣٠ مليار جنيه، حتى تصل إلى أكثر من ٩٠ ‏مليارًا.‏
وكل الوزارات طالبت بزيادة مخصصاتها، وستتم أيضا زيادة مخصصات «التضامن»، من أجل الحماية الاجتماعية بأكثر من ٨٥ مليار جنيه، إلى جانب الموازنة الخاصة بها، لتنفيذ برامج «تكافل ‏وكرامة» و«المرأة المعيلة» و«الفلاح».‏

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