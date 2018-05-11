عملة الأرجنتين تواصل الهبوط القياسي رغم مفاوضات صندوق النقد

تراجعت عملة الأرجنتين مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل مستوى قياسيًا متدنيًا جديدًا، وتبلغ خسائرها نحو 25% منذ بداية العام الحالي.



وتعاني العملة المحلية في الأرجنتين من هبوط قياسي أمام الورقة الخضراء بسبب أزمات اقتصادية تتعلق بالتضخم وعجز الموازنة.



وفشلت جهود البنك المركزي الأرجنتيني في وقف تهاوي قيمة العملة رغم قيامه برفع سعر الفائدة 3 مرات في أسبوع واحد بمقدار 1275 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي عند 40%.



ويترقب المستثمرون في الوقت الراهن مدى نجاح الخطوة التي أقبل عليها الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكري" بشأن طلب الحصول على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي لا يزال قيد التقييم من قبل الصندوق.



وتراجعت عملة البيزو الأرجنتيني مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 2.1% ليصعد الدولار إلى 23.1705 بيزو.



وكانت عملة الأرجنتين تسجل 23.2031 بيزو لكل دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى في تاريخ البيزو الأرجنتيني على الإطلاق.



وفي بداية الأسبوع الحالي كان الدولار الواحد يعادل 21.8642 بيزو أرجنتيني، وهو ما يعني أن عملة الأرجنتين تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 6.3%.



لكن عملة الأرجنتين فقدت نحو 24.6% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مقارنة مع مستوى 18.6232 بيزو لكل دولار.