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الجمعة 11/مايو/2018 - 06:46 م

«يويفا» يقرر فتح التحقيق في أحداث مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

«يويفا» يقرر فتح
أ ش أ
dostor.org/2166174

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح التحقيق على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الفريقين، حالة من الجدل، بعدما احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء، في الوقت القاتل، لصالح ريال مدريد، تمكن من خلالها الفريق الملكي، من العبور إلى نصف النهائي، بعد انتهاء المباراة بفوز يوفنتوس بنتيجة (3-1)، مستفيدًا الملكي من فوزه ذهابًا (3-0).

ووفقًا لما ورد في شبكة بريميوم سبورت، فإن "يويفا" قرر فتح التحقيقات في واقعة طرد الحارس جيانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس، ووجهت له اتهامين، الأول بسبب الاحتجاجات، والثاني لانتهاك القواعد العامة للسلوك.

وأوضحت الشبكة، أن انتهاك القواعد العامة للسلوك، جاء بسبب العبارات التي نطق بها بوفون، أثناء خروجه، عندما هاجم حكم اللقاء، واتهمه بعدم الشعور بحساسية اللقاء.

وأشارت الشبكة إلى أن الهيئة الأوروبية، ستناقش قضية المخضرم بوفون، 31 مايو الجاري، منوهة بأنه في حال معاقبته، فإنه لن يستطيع المشاركة مع المنتخب الإيطالي في ودية هولندا، 4 يونيو المقبل.

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