الأسهم الأوروبية تسجل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ 2015

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ 3 سنوات بدعم قطاع الطاقة.



وكانت أسهم قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداءً بمكاسب بلغت نحو 1.7%، بعد أن صعد سهم شركة "أرسيلورميتال" 2.3% عقب إعلان أرباح فصلية فاقت التوقعات.



ودعم انتعاش قطاع الطاقة ارتفاع الأسهم الأوروبية لتسجل مكاسب أسبوعية قوية، مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات ونصف، بعد تطورات الأزمة الإيرانية وانحساب واشنطن من الاتفاق النووي.



وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" قد صرح بأن منطقة اليورو تحتاج أداة مالية مشتركة لتحقيق الاستقرار ومواجهة الأزمات.



وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1% إلى 392.4 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.4% محققًا سابع صعود أسبوعي على التوالي.



فيما صعد "فوتسي" البريطاني إلى 7724.5 نقطة بزيادة بلغت 0.3%، ليرتفع بنحو 2.1% خلال الأسبوع الماضي.



في حين هبط "داكس" الألماني بنحو 0.2% إلى 13001.2 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%.



أما "كاك" الفرنسي فقد سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، رغم إغلاقه جلسة اليوم متراجعًا بنحو 0.07% إلى 5541.9 نقطة.



وارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3% إلى 1.1952 دولار.