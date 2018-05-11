القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
الكابتن
الجمعة 11/مايو/2018 - 06:44 م

6 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة إفريقيا للبلياردو

6 لاعبين مصريين في
وكالات
dostor.org/2166172

واصل منتخب مصر للبلياردو تألقه في منافسات بطولة أفريقيا "15 كرة" بعد تأهل 6 لاعبين من صفوفه إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية والتي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم غد السبت.

وأوضح خالد حجازي مدير البطولة الإفريقية - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - أن بطل مصر ياسر الشربيني تأهل إلى دور الـ8 بعد الفوز على زميله عبد الرحمن شاهين 4-2 ليلتقي المغربي نتالي مراد والذي صعد للدور ذاته بعد تغلبه على المصري لطيف سمير 4-1، فيما تأهل البطل المصري مصطفى ضرغام إلى نفس الدور بالفوز على زميله عمر طرق 4-2 ليلتقي بطل جنوب إفريقيا فارس خان، والذي صعد بعد تغلبه على المصري محمد يوسف 4-صفر.

وأضاف حجازي أن بطل منتخب الفراعنة، محمد إبراهيم تأهل للدور ذاته بالفوز على عادل عبد المطلب من جنوب أفريقيا 4-صفر ليواجه المصري هشام شوقي والذي صعد بعد تغلبه على زميله فادي حمودة 4-3.

كما تأهل البطل المصري وائل طلعت إلى دور ربع النهائي بعدما تغلب على زميله علي مجدي 4-1 ليلتقي ببطل المنتخب الوطني أمير طهطاوي، والذي صعد بعدما فاز على زميله حاتم ياسين 4-صفر.

وأشاد مدير البطولة الإفريقية بالمستوى الملفت الذي ظهر به بطل منتخب الفراعنة وائل طلعت، بعدما تمكن من تسجيل أعلى معدل نقاط في مسابقة الـ15 كرة بعدما سجل 125 نقطة في لعبة واحدة "بريك"، ليتخطى معدل نقاط بطل جنوب إفريقيا فارس خان والذي سجل 107 نقطة في لعبة واحدة.

موضوعات متعلقة

الليلة.. منتخب اليد فى مواجهة تونس بنهائى أمم إفريقيا

13 لاعبًا مصريًا في ثمن نهائي بطولة إفريقيا للبلياردو "15 كرة"

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

منذ أقل من شهر

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة

منذ أقل من شهر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

منذ شهر

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟

منذ شهر

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

الآن

إصابة 38 فلسطينيًا فى غزة.. والاحتلال يمنع الأذان فى مساجد القدس

قناة لبنانية: فضل شاكر "هارب" في مخيم لاجئين بين فلسطين وبيروت

مشروع قانون لـ«الإعفاءات الضريبية المؤقتة» لأهالى سيناء

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

كشكول

تعرف على نظام التعليم الجديد لـ"أولى ثانوي" × 16 معلومة

"التعليم" : 116 ألف طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية في قطاع الإسكندرية

غدا.. ٥٨٢ لجنة تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة في أول امتحاناتهم

وكيل تعليم "الغربية" يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

" الرافعي" يرصد ملاحظات علي منظومة التعليم الجديدة

الأمصار

إيران مهددة إسرائيل: سندمر حيفا وتل أبيب

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوم 26 مايو الجاري

قرار صادم للجماهير قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ميليشيا الحوثي تطلق صاروخ باليستي على جازان السعودية

السعودية تعمل على تطوير بعثاتها الأكاديمية بانجلترا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مباريات
الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads