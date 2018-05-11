6 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة إفريقيا للبلياردو

واصل منتخب مصر للبلياردو تألقه في منافسات بطولة أفريقيا "15 كرة" بعد تأهل 6 لاعبين من صفوفه إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية والتي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم غد السبت.



وأوضح خالد حجازي مدير البطولة الإفريقية - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - أن بطل مصر ياسر الشربيني تأهل إلى دور الـ8 بعد الفوز على زميله عبد الرحمن شاهين 4-2 ليلتقي المغربي نتالي مراد والذي صعد للدور ذاته بعد تغلبه على المصري لطيف سمير 4-1، فيما تأهل البطل المصري مصطفى ضرغام إلى نفس الدور بالفوز على زميله عمر طرق 4-2 ليلتقي بطل جنوب إفريقيا فارس خان، والذي صعد بعد تغلبه على المصري محمد يوسف 4-صفر.



وأضاف حجازي أن بطل منتخب الفراعنة، محمد إبراهيم تأهل للدور ذاته بالفوز على عادل عبد المطلب من جنوب أفريقيا 4-صفر ليواجه المصري هشام شوقي والذي صعد بعد تغلبه على زميله فادي حمودة 4-3.



كما تأهل البطل المصري وائل طلعت إلى دور ربع النهائي بعدما تغلب على زميله علي مجدي 4-1 ليلتقي ببطل المنتخب الوطني أمير طهطاوي، والذي صعد بعدما فاز على زميله حاتم ياسين 4-صفر.



وأشاد مدير البطولة الإفريقية بالمستوى الملفت الذي ظهر به بطل منتخب الفراعنة وائل طلعت، بعدما تمكن من تسجيل أعلى معدل نقاط في مسابقة الـ15 كرة بعدما سجل 125 نقطة في لعبة واحدة "بريك"، ليتخطى معدل نقاط بطل جنوب إفريقيا فارس خان والذي سجل 107 نقطة في لعبة واحدة.