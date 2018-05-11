الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.



وذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.



وكان المتحدث الرسمي بإسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.