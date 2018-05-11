بوتين يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. الإثنين المقبل

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخير سيعقد اجتماعا، الإثنين المقبل في سوتشي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء في إطار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال أوشاكوف للصحفيين، في تصريحات نقلتها وكالة انباء سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة: "سيكون هناك تواصل لرئيسنا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانو، الذي سيكون موجودا في هذا الوقت في سوتشي. يحظى هذا اللقاء بأهمية خاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق الإيراني، الجميع يعي ذلك".