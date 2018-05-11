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الجمعة 11/مايو/2018 - 06:41 م

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي أوليج صيرومولوتوف
أ ش أ
dostor.org/2166166

كشف نائب وزير الخارجية الروسي أوليج صيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الروسي أحبط هجمات إرهابية على المشاركين في مسيرة "فوج الخالدين" بموسكو ضمن الفعاليات الاحتفالية بعيد النصر.

وقال صيرومولوتوف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الاستخبارات الروسية تمكنت من توقيف عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على "فوج الخالدين" في العاصمة موسكو يوم 9 مايو الجاري، مضيفًا أن الأمن الروسي ضبط أسلحة كانت بحوزة عناصر تلك المجموعات الإرهابية وكانت مجهزة لمهاجمة المسيرة الاحتفالية، مشيرًا إلى أنه "خلال الفترة من 21 حتى 24 أبريل تم القضاء على 26 إرهابيًا".

وأوضح المسئول الروسي أن الشبكة الإرهابية كانت احتياطية ونشطت في شمال غربي سيبيريا، وتحديدًا في دائرة أورال الفيدرالية، مبينًا أن الأمن الروسي تمكن من الكشف على تلك الشبكة أثناء مراقبة وتوقيف عناصر المجموعة الإرهابية الأساسية التي تتبع إليها الشبكة، في مدينة سان بطرسبورج العام الماضي.

وأضاف: "حينما كنا ندرس مصادر تمويل الجماعة، علمنا بأن التمويل يأتي من تركيا، ومن ثم وصلنا إلى مجموعة احتياطية في سيبيريا".

تجدر الإشارة إلى أن مسيرة "فوج الخالدين" أو "الفوج الخالد" هي فعالية مدنية وطنية واسعة النطاق تنظم في مدن روسيا منذ العام 2011 لتشمل دولًا أخرى لاحقا، لإحياء ذكرى جيل الحرب الوطنية العظمى، والعسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.

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