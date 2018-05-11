رئيس وزراء مولدوفا يعتزم تطبيع العلاقات مع روسيا

أعرب رئيس وزراء مولدوفا بافل فيليب، عزمه تطبيع العلاقات بين بلاده وروسيا، وذلك خلافا لمواقفه السابقة المناهضة لموسكو.



وأكد فيليب - أمام البرلمان اليوم الجمعة، على أهمية العلاقات مع روسيا، معبرا عن أسفه لتدهورها في الفترة الأخيرة.



وتابع قائلا: "تسببت تيارات سياسية، بما في ذلك في كيشيناو (عاصمة مولدوفا)، للأسف، بتأزيم العلاقات مع الاتحاد الروسي، لكننا ننظر إلى الأمور بعين براجماتية وندرك أهمية السوق الروسية وسوق رابطة الدول المستقلة".



وعبر فيليب عن قناعته بأن يؤدي اتباع النهج الصحيح في العلاقات مع روسيا إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.