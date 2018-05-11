وزير خارجية المجر: أوروبا مهددة من الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سزيجارتو، اليوم، أن أوروبا ستظل مهددة من قبل الهجرة غير المراقب عليها، مشددًا على أهمية تركيز القارة العجوز جهودها على إيقافها.



وقال سزيجارتو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي ناقش التعاون في مجال الطاقة في اليونان، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي غربلة طالبي اللجوء القاطنين في المخيمات الواقعة خارج حدوده، لافتًا إلى أنه يجب على الاتحاد الحفاظ على الأمن بشكل أكثر فاعلية.



وأضاف سزيجارتو: "نحن الآن على نفس الوضع الذي اعتادنا رؤيته منذ 3 سنوات. الاتحاد الأوروبي أعزل من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية".



وتنتقد المجر السياسات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، كما أقامت أسوارًا على حدودها لمنع المهاجرين من دخول البلاد، ورفضت كوتة المهاجرين التي يفرضها الاتحاد عليها.



يذكر أن اليونان تٌعد بوابة طالبي اللجوء الرئيسية للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إليها خلال الأشهر الماضية.