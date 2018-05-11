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الجمعة 11/مايو/2018 - 06:20 م

إدراج مستشفى «طوخ المركزي» بالخطة العاجلة للبرلمان

النائب أحمد بدوى،
النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب
dostor.org/2166159

قال النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب، إن وزير الصحة أعلن إدراج مستشفى طوخ المركزى فى الخطة العاجلة لعام 2018 2019.

وذكر النائب البرلماني، فى بيان له اليوم، أنه تقدم ببيان عاجل حول سرعة إدراج مستشفى طوخ المركزى فى الخطة العاجلة لعام 2018 2019، لاسيما بعد إغلاق مبنى الاستقبال والطوارئ لانهيار سقف وجدران المبنى، ونقل العيادات الطبية لمبنى المركز الطبى.

وتابع بدوى، أن إغلاق مبنى الاستقبال والطوارئ فى مستشفى طوخ المركزى تسبب فى عدم تقديم الخدمة الصحية بكافة طاقتها، فى حين أن "مستشفى طوخ" تعد أهم خدمة طبية على طريق مصر ـ الإسكندرية الزراعى، وتخدم كل من يمر على الطريق متوجهًا لمحافظات الدلتا.

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