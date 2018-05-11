الصين تتوقع نتائج إيجابية للقمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بالتقدم الإيجابي الذي حققته كوريا الشمالية والولايات المتحدة، استعدادا للاجتماع المرتقب بين زعيمي البلدين.



ومن المقرر أن تعقد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الشمالي كيم يونج أون، في 12 يونيو المقبل في سنغافورة.



ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن المتحدث قنج شوانج قوله، ردا على سؤال بشأن القمة: "يتوقع الجانب الصيني أن يحقق الاجتماع نتائج إيجابية ويتخذ خطوة مهمة إزاء تعزيز نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وحل هذه القضية سياسيا، إلى جانب تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة".