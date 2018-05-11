كيفين أندرسون يتأهل لنصف نهائي بطولة مدريد للتنس

تأهل الجنوب أفريقي كيفين أندرسون، إلى نصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس - ذات الألف نقطة - بتغلبه، اليوم الجمعة، على الصربي دوسان لايوفيتش بمجموعتين لواحدة.



وحسم أندرسون لقاء الدور ربع النهائي لصالحه بالتفوق بصعوبة في المجموعة الأولى 7-6 من خلال شوط كسر التعادل، ثم خسر الثانية 3-6 لكنه عاد لينهي اللقاء بحصوله على المجموعة الثالثة بنتيجة 6-3.



وينتظر أندرسون المصنف السادس في البطولة الفائز من مواجهة صاحب الأرض المصنف أول عالميا رافاييل نادال والمصنف الخامس النمساوي دومينيك تيم لملاقاته في نصف النهائي.