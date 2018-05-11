الجيش اليمني يقتل 35 حوثيًا في البيضاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم، تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك عنيفة أسفرت عن القضاء على 35 عنصرا من ميليشيات الحوثي.



وقال قائد اللواء "173" مشاة في الجيش اليمني، العميد صالح المنصوري، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا، الجمعة، من تحرير جبل "القرحا" الاستراتيجي بالكامل، إضافة إلى تطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الانقلابية في جبل "الظهر" ومثلث "مفرق أعشار" بين مديريتي ناطع والملاجم.



وأوضح المنصوري، أن أهمية تحرير جبل "القرحا"، تكمن في أنه ساهم في تأمين المواقع التي حررتها قوات الجيش مؤخرا، ومنها الخط الأسفلتي الرابط بين مديريتي "نعمان" و"الملاجم".



وأضاف أن المعارك المتواصلة منذ مساء أمس، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 عنصرا من الميليشيات، وجرح آخرين، إلى جانب خسائرها الكبيرة في المعدات القتالية.