السويد تطالب جواتيمالا بتوضيح أسباب طرد سفير استوكهولم

طالبت السويد، اليوم الجمعة، جواتيمالا، بتوضيح الأسباب حول طرد السفير السويدي لديها، عقب اتهام جواتيمالا السويد بالتدخل في شئونها الداخلية.



وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت وولستروم، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه من "المؤسف للغاية" إخطار السفير السويدي لدى جواتيمالا السفير أندرس كومباس بالمغادرة.



وأضافت وولستروم، أن الحكومة السويدية ستطالب جواتيمالا بـ"مزيد من التوضيح" حول إعطاء كومباس مهلة 30 يومًا لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أن مطالبة بلادها تأتي في ضوء "الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد".



وكانت حكومة جواتيمالا قد أصدرت، أمس الخميس، بيانًا يطالب السفيرة الفنزولية لديها ايلينا اليسيا سالسيدو بمغادرة البلاد أيضًا.



يذكر أن كومباس يعرف بأنه مسئول رسمي بارز ومدافع في مجال حقوق الإنسان، حيث أعلن خلال الأيام الماضية تأييد بلاده التمويلي للجنة الأمم المتحدة التي تحقق في قضايا فساد بجواتيمالا.