«العليا للانتخابات» بالعراق: جميع مراكز الاقتراع آمنة

أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق، اليوم الجمعة، أن جميع المراكز المقرر عقد الانتخابات التشريعية فيها غدا السبت "آمنة".



وأضافت اللجنة، في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز": "نطمئن المواطنين بأن جميع المراكز الانتخاببية آمنة ونقوم بعمليات استباقية لتوفير بيئة آمنة لها".



وكانت السفارة الأمريكية في العراق حذرت، اليوم الجمعة، من هجمات "إرهابية" تستهدف مراكز انتخابية في العراق، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن هجمات "محتملة" في جميع أنحاء العراق، وخصت بالذكر منطقة "الغزالية" في بغداد.



ومن المقرر أن تنطلق غدا السبت، في جميع المحافظات العراقية، الانتخابات التشريعية العامة؛ لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادي في دورته التشريعية الرابعة.