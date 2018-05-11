«الجارديان»: متوقع رفض البرلمان الإسكتلندي قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المتوقع أن يرفض البرلمان الإسكتلندي مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي ستقدمه الحكومة البريطانية، بعد أن أكدت لجنة الدستور في البرلمان الإسكتلندي أن مقترحات لندن غير مقبولة بسبب المخاوف من خطط حكومة المملكة المتحدة حول تقاسم الصلاحيات بعد الخروج من أوروبا.



وأشارت الصحيفة، إلى أن النزاع المستمر منذ فترة طويلة يدور بين الحكومتين الإسكتلندية والبريطانية حول كيفية إدارة 24 مجالا بشكل مشترك، مثل جودة الأغذية والمواد الكيميائية السامة والإعانات الزراعية بعد الانسحاب، من خلال سلسلة من الأطر المشتركة..موضحة أنه من المتوقع أن يزيد ذلك من الضغوط التي تواجهها رئيسة الوزراء تريزا ماي للوصول إلى حل وسط مع أوروبا.



ويصوت أعضاء البرلمان الإسكتلندي بشأن ما إذا كانوا سيوافقون على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية عام 1998، والتي تنص على ضرورة حصول البرلمان في لندن على موافقة مسبقة من البرلمان في إسكتلندا على أي قانون يؤثر على سلطات البرلمان الإسكتلندي.



وأضافت "الجارديان" أنه بالرغم من أن هذا التصويت غير ملزم لحكومة المملكة المتحدة، لكنه يهدد بإجبار رئيسة الوزراء على اتخاذ قرار سياسي مثير للجدل لفرض القانون على إسكتلندا ضد إرادة البرلمان في أدنبره.. موضحة أنه ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل أن يتم تمرير مشروع القانون من قبل مجلس العموم الشهر المقبل، فإن الخلاف سوف ينتهي أيضا في المحكمة العليا في المملكة المتحدة في جلسة استماع تم تحديدها بالفعل في أواخر يوليو القادم.