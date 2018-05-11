«نيكولاس كيدج» يقوم ببطولة فيلم رعب وحركة جديد

يقوم النجم الأمريكي نيكولاس كيدج، ببطولة فيلم "مساجين أرض الأشباح"، الذي ينتمي إلى أفلام "الأكشن" والإثارة والرعب.



وذكر موقع "ديدلاين" أن أحداث العمل الفني تدور حول اختيار مجرم سييء السمعة لإنقاذ طفلة اختفت في عالم خارق للطبيعة، فيتعين عليهم فك اللعنة لكي يتمكنوا من الهروب من هذا العالم.



ويعد هذا الفيلم هو الأول الذي يخرجه صانع الأفلام الياباني سيون سونو باللغة الإنجليزية.



يذكر أن النجم الأمريكي نيكولاس كيدج قام ببطولة العديد من الأفلام منها " face off" و"con air و"the rock".