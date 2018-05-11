الرئيس اليمني يثمن دور قوات التحالف لإعادة الشرعية في بلاده

زار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، قيادة القوات المشتركة للتحالف في العاصمة السعودية الرياض، واستمع من قائد هذه القوات الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، لإيجاز عن سير العمليات العسكرية بالداخل اليمني.



وأشاد الرئيس اليمني - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - بالدور الذي تقوم به قوات التحالف لإعادة الشرعية لبلاده، مؤكدا "أن ميليشيات الحوثي لن تستمر في إذلال الشعب اليمني، والنصر والتمكين قادم في كل شبر من أرض اليمن".



كما أشاد الرئيس هادي في الوقت ذاته بالأدوار البطولية للجيش السعودي والشعب اليمني، "الذي يرفض الخضوع لميليشيات الظلام والانقلاب والموت".