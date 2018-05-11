مصرع سائق دراجة بخارية عقب اصطدامه بقطار في أسيوط

أعلنت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الجمعة، عن اقتحام دراجة بخارية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بكم ٤١٠ ٤٠٠ بين محطة أولاد إلياس وصدفا على خط القاهرة ـ السد العالى.



وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه الحادث نتيجة عدم التزام سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكة الحديد أدى إلى اصطدام القطار رقم ٧٢٣ ركاب سوهاج ـ أسيوط مما تسبب فى كسر ماسورة هواء الجرار ووفاة سائق الدراجة البخارية، وتأخير قطارين بمتوسط ٢٥ دقيقة.