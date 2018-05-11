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الجمعة 11/مايو/2018 - 05:45 م

ضبط مديرة «مفوضية الحقوق والحريات» بتهمة التعدي على موظفي بنك

ضبط مديرة «مفوضية
مريم جبل
dostor.org/2166134

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض صباح اليوم الجمعة، على مديرة "مفوضية الحقوق والحريات"، تنفيذا لقرار نيابة المعادي في المحضر رقم 79912018، جنح قسم شرطة المعادي، لاتهامها بالتعدي على موظفي "بنك مصر" بالسب والقذف، وبث مقاطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنة السب والقذف بصورة حادة ومتجاوزة وبألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، ومتضمنة على التحريض ضد الدولة، وضد الانتماء الوطني، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

من جانبه؛ استغل الناشط "محمد لطفي عبدالحميد مسلم"، زوج المتهمة "أمل فتحي عبدالتواب"، والذي يحمل الجنسية السويسرية، أنها تعمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، للترويج لأن القبض عليها تم بسبب عملها بالمنظمة، رغم أنها منظمة غير شرعية، وتعمل بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، كما أنه هو المسؤل عن إدارة المنظمة، وقام ببث عدد من الفيديوهات التي يسب فيها الدولة المصرية، والشعب، كما ادعى أنه هو المقصود بضبطها.

وعلمت «الدستور»، أن بلاغا سبق أن تم التقدم به إلى مكتب النائب العام يطالب بسحب الجنسية من "أمل لطفي" وزوجها، لإساءتهما إلى مصر، حكومة وشعبا.

يشار إلى أن المتهمة مطلوب ضبطها وإحضارها في قضية ثانية، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بناء على محضر تحريات القطاع في القضية رقم 621 2018 حصر أمن دولة عليا بشأن تحركات العناصر الإثارية والإخوانية للإثارة الرأي العام، وتحريضها على إفشال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتأليب الرأي العام ضد الدولة.

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