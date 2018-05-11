القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 05:31 م

غدًا.. أسرة «الشهيدة مريم» في مؤتمر بـ«المحامين»

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
الحسين عبيد
dostor.org/2166129

يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، مؤتمرا صحفيا، غدًا السبت، في الثانية عشرة ظهرا، في مقر النقابة العامة، بشأن حادثة الاعتداء على الطالبة المصرية مريم مصطفى في بريطانيا، ما نتج عنه وفاتها في 14 مارس الماضي.

وقال كمال مهنا، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، في بيان، إن المؤتمر سيشهد حضور أسرة الشهيدة، ومحاميها في لندن عماد أبو حسين، مضيفا: «اللجنة شاركت في استقبال جثمان الشهيدة بمطار القاهرة فجر اليوم الجمعة، وإنهاء إجراءات الجنازة والدفن في ذات اليوم بمقابر الأسرة بالقاهرة الجديدة».

وقال مصدر بالنقابة إن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات القانونية في قضية مقتل الطالبة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات القانونية التي اتخذها محامي الطالبة فى بريطانيا.

وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن النقابة لن تتنازل عن الحق القانوني للطالبة مريم، مؤكدًا أن النقابة تابعت الأزمة منذ بداياتها وقامت بتكليف لجنة قانونية للوقوف على ملابسات الحادث وإدانة الجناة.

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