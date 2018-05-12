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السبت 12/مايو/2018 - 06:42 ص

«عبدالتواب»: محافظة القاهرة تُخطط لتوفير مصدر رزق للباعة الجائلين

اللواء محمد أيمن
اللواء محمد أيمن عبدالتواب
مصطفى عبدالله
dostor.org/2166120

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن محافظة القاهرة نسقت جهودها لإرجاع الجانب الحضاري للقاهرة بمواجهة الباعة الجائلين في كل شوارعها.

وأضاف "عبدالتواب"، في تصريحات له، أن محافظة القاهرة راعت في تخطيطها للمشاريع التنموية بتوفير مصدر رزق للباعة الجائلين المنتشرين بشوارع القاهرة عبر العديد من الأسواق، مثل سوق الترجمان وسوق الزاوية الحمراء، والأسواق المقامة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي منها التخلص من الباعة الجائلين.

وأوضح أن محافظة القاهرة تضع عدة محاذير الهدف منها الظهور اللائق لحضارية العاصمة منها الباعة الجائلين.

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