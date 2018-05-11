الكشف على 1205 مواطنًا في قافلة طبية ببني سويف

نظمت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية بقرية صفط الشرقية لمركز الواسطى شمالي المحافظة، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1205 مواطنًا في جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى ويتم صرف العلاج اللازم لهم.



وقال وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تردد عليها 1205 مواطنًا منهم 77 بمعمل دم 37 بمعمل طفيليات، 5 محولين للمستشفيات، 4 نفقة دولة، 125 تثقيف صحي.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن القافلة تشمل القرى والنجوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالي.