آلاف الإيرانيين يشاركون في احتجاجات مناهضة لأمريكا

قال التليفزيون الرسمي إن ألوف الإيرانيين شاركوا في احتجاجات معادية للولايات المتحدة في مدن الشمال، اليوم الجمعة، وبث التليفزيون لقطات لمتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لأمريكا وإسرائيل، في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة في مدن طهران ومشهد وسنمان.



وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع مع إيران في 2015، والذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي.



وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات على إيران، والتي كانت قد رُفعت كجزء من الاتفاق النووي.



وأدان المحافظون المتشددون والمعتدلون نسبيا في الجمهورية الإسلامية نهج ترامب المتشدد تجاه إيران.