الجمعة 11/مايو/2018 - 05:10 م
فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)
تصوير: ياسمين يحيى
dostor.org/2166115
قال الناقد الدكتور صلاح السروى، إنه لم يصدق كثيرًا مسألة أن هناك جيلًا كل عشر سنوات، وهذا رغم أن هناك كتابات مهمة وخلاقة جاءت في لحظات وحقب مفصلية وفارقة فيما يخص الوهج السياسى، وكذلك النكبات ولحظات ...
شُيّع جثمان مريم حاتم مصطفى، ضحية الاعتداء العنصري في بريطانيا، التي وافتها المنية في مارس الماضي. وكان وصول الجثمان في الثالثة من فجر اليوم، ولكن لم يفرج عنه في الحجر الصحي إلا في الحادية عشرة، ليتم ...