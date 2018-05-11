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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 05:07 م

استقرار ثقة المستهلكين في أمريكا بعكس التوقعات

استقرار ثقة المستهلكين
dostor.org/2166112

استقرت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، بعكس توقعات تراجعها.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة «ميتشجان»، اليوم الجمعة، عن استقرار ثقة المستهلكين الأمريكيين بالقراءة الأولية في مايو الجاري عند 98.8 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل في أبريل الماضي بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 98.4 نقطة، خلال نفس الفترة.

وأرجعت البيانات هذا الاستقرار إلى تفاعل التوقعات بشأن الارتفاع الطفيف في توقعات التضخم على المدى القريب، والانخفاض في تقديرات الدخل، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند مستوى 3.9%.

وتراجع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى 113.3 نقطة في مايو، مقارنة مع 114.9 خلال الشهر الماضي.

في حين ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 89.5 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 88.4 نقطة خلال أبريل المنتهي.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، بنحو 0.3% إلى 92.382 دولار.

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