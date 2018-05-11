«دراجي» يطالب بأداة مالية في منطقة اليورو لمواجهة الأزمات

أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أن منطقة اليورو تحتاج أداة مالية مشتركة جديدة في حالة رغبتها ضمان عدم تفكك الدول الأعضاء بسبب صدمة اقتصادية.



وقال دراجي، في تصريحات بولاية فلورنسا، اليوم الجمعة: "نحتاج أداة مالية إضافية للحفاظ على التقارب خلال أوقات الصدمات الكبرى دون الاضطرار لتحمل العبء المفرط للسياسة النقدية".



وأضاف أن هدف تلك الأداة سيكون توفير طبقة إضافية من الاستقرار، مما يدعم الثقة في السياسات الوطنية.



وعبر رئيس المركزي الأوروبي عن دعمه لدعوات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بشأن مزيد من التكامل الاقتصادي والنقدي عبر إكمال الاتحاد المصرفي.



وأوضح دراجي أن تقاسم المخاطر في ظل الظروف الراهنة، وكذلك الحد من تلك المخاطر، يمكن أن يعزز كل منهما الآخر.



ومن المقرر أن يعقد القادة الأوروبيون اجتماعًا في يونيو المقبل لمناقشة الوضع في منطقة اليورو.