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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 05:05 م

هبوط حاد لليرة التركية بعد تصريحات «أردوغان»

هبوط حاد لليرة التركية
وكالات
dostor.org/2166110

سجّلت العملة التركية تراجعا حادا أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بضرورة خفض أسعار الفائدة.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 1.9% إلى 4.3125 ليرة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن الرئيس التركي، اليوم الجمعة، قوله إنه من الضروري خفض أسعار الفائدة، واصفًا إياها بـ«أم كل الشرور».

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في الشهر الماضي، مع تسارع التضخم في البلاد إلى 11%، وهو أكثر من ضعف مستهدف البنك.

وكانت الليرة التركية قد تعافت خلال اليومين الماضيين، من أدنى مستوى في تاريخها أمام العملة الأمريكية عند 4.3327 ليرة مقابل كل دولار، في تعاملات الثلاثاء الماضي، بعد اجتماع طارئ للرئيس التركي تعهد خلاله باتخاذ كافة التدابير لمحاربة التضخم.

ويطالب «أردوغان» مرارًا بخفض معدلات الفائدة في تركيا؛ لتقليص تكاليف اقتراض الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يتسارع فيه معدل التضخم في البلاد ما يستدعي رفع الفائدة.

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