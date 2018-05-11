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الجمعة 11/مايو/2018 - 04:56 م

اتحاد قيادات المرأة العربية يكرم السفيرة منى عمر بالخرطوم

لفريق أول ركن بكري
لفريق أول ركن بكري حسن صالح،
أش أ
dostor.org/2166103

كرم اتحاد قيادات المرأة العربية، السفيرة منى عمر، في الجلسة الختامية للاجتماع التكميلي للجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد، اليوم الجمعة، بالخرطوم، لدورها في العمل التنفيذي كنموذج ومثال للقيادات النسائية الناجحة التي خدمت وطنها وتقلدت أرفع المناصب.

وشهد التكريم، النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، وقيادات ورؤساء اللجان التنفيذية بالاتحاد، والوفود العربية المشاركة في الاجتماع، وعدد من المسئولين السودانيين.

وكانت السفيرة منى عمر، تولت عدة مناصب ومواقع عامة في مصر، منها مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وأمين عام المجلس القومى للمرأة، كما تم انتخابها عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

وكرم الاتحاد في جلسته الختامية، عددًا من القيادات النسائية في الدول العربية، تقديرًا لدورهن في خدمة بلادهم ومجتمعاتهم بمختلف المواقع التنفيذية والعامة التي تقلدنها، وهن: الدكتورة نجوى بالطيف من تونس، وفاطمة عبدالله أحمد أدريس ونعيمة حسن القصير من البحرين، والدكتورة هند عبد العزيز القاسمي من الإمارات، والدكتورة هنية مرسي فضل والدكتورة بخيته أمين من السودان.
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد قيادات المرأة العربية عقد على مدى يومين بالخرطوم، بمشاركة مصرية متميزة تمثلت في وفد يضم 18 سيدة من قيادات العمل العام، وتم انتخاب الدكتورة حنان درويش أمينا عاما للاتحاد، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيسا للجنة الشئون الاجتماعية، وكان قد تم اختيار السودان كدولة مقر.

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