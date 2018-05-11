«ترامب» يهنئ مهاتير محمد لتعيينه رئيسًا لوزراء ماليزيا

هنّأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الماليزي المنتخب، مهاتير محمد، اليوم الجمعة، لتعيينه رئيسا للوزراء الماليزي الجديد.



وقال البيت الأبيض، في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء «برناما» الماليزية، إن الرئيس ترامب قدّم أيضا التهنئة للشعب الماليزي لمشاركتهم في حملة الانتخابات العامة الماليزية بحماس وبشكل منظم.



وتأمل الولايات المتحدة الأمريكية في أن تواصل التعاون الوثيق مع ماليزيا، ضمن جهود توطيد العلاقات الشاملة بين البلدين، ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية.